Приют для животных в Подольске возобновил образовательные занятия с детьми

В библиотеке Подольска провели занятия для детей по программе Центра временно бездомных животных «Юна». Ребят познакомили с книгами о кошках.

Педагог Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» Алевтина Троицкая провела с ребятами беседу о том, как правильно ухаживать за кошками. После она помогла ребятам сделать открытку с котенком.

На интерактивном уроке «Юна-Класс» дети узнают, почему важно ответственно относиться к животным и как помочь бездомным собакам и кошкам. Программа рассчитана на привлечение детей к благотворительности и волонтерству. Все занятия проходят бесплатно.

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