Спектакль к 100-летию города показали в Наро-Фоминске

11 ноября в центральном дворце культуры «Звезда» прошло театрализованное представление «Нам эту ткань завещано крепить». Старшеклассники узнали историю города, определившую его судьбу.

Главная метафора концерта — ткань: как из отдельных нитей рождается полотно, так из человеческих судеб, подвигов и повседневного труда складывается история города.

Рассказать ее помогли артисты театральной студии «Триумф», коллектива «Вертекс», ансамбля «Радость», сводного хора центрального дворца культуры «Звезда», академии вокала «Грани» и вокальной студии «Женский каприз».

К юбилею создали фильмы, один из которых начинался словами: «Я молод. Мне всего сто». Первая страница — о легендарном шелковом комбинате и наро-фоминских ткачихах, чьи ткани завоевали золотые медали на международных выставках.

Следующая глава — военная: осенью 1941 года враг рвался к Москве, а в Наро-Фоминске бои шли за каждый дом и каждый этаж фабрики. Вспомнили и о том, как появились первые школы и как вокруг фабричного клуба складывалась культурная жизнь города.

Сегодня концерты и фестивали проходят в парках, на набережной Нары и на территории бывшего комбината — там, где когда-то ткали шелк, снова собираются люди.

Каждое поколение вплетает свою нить в полотно Наро-Фоминска. Каким будет новый рисунок, во многом зависит и от ребят, которые пришли на мероприятие.