Причины ревматоидного артрита у ребенка назвали в НИКИ детства

Ревматоидный артрит — хроническое заболевание, которое вызывает разрушение суставов и может повлиять на работу внутренних органов. Врачи НИКИ детства рассказали о его причинах, симптомах и методах лечения.

«В результате заболевания разрушаются ткани суставов и кости. Кроме того, страдают другие органы. Точные причины возникновения ревматоидного артрита, к сожалению, пока не установлены», — прокомментировала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На развитие заболевания у детей могут влиять экология, злоупотребление иммуномодуляторами, инфекционные заболевания и даже пандемия COVID-19. К основным симптомам болезни относятся боль и припухлость в суставах, которые сохраняются более шести недель, повышение температуры тела, нарушение функции суставов, утренняя скованность и изменения в анализах.

Заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Ольга Ломакина сообщила, что при обнаружении подобных признаков необходимо обратиться к педиатру. В НИКИ детства для лечения артрита применяют противовоспалительные препараты, генно-инженерную терапию и реабилитацию, которые уже показали свою эффективность.