Представители подмосковного агротуризма смогут принять участие в национальном конкурсе

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 ноября. Для этого нужно представить туристическое предложение, рассказать о мероприятиях для гостей, возможных вариантах их размещения, а также реализации социальных проектов на территории хозяйтва.

В этом сезоне на конкурсе представлено 20 номинаций, среди которых «Агротуризм», «Гастротуризм», «Семейный туризм», «Глэмпинг года и экотуризм» и другие.

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