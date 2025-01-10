Председатель Совета депутатов в Химках передал рождественские подарки детям

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечты Алены Гимадиевой и Анастасии Рябовой.

Девочки отправили письма Деду Морозу с просьбой подарить им конструктор и спортивный тренажер. Их послания снял председатель Совета депутатов округа с новогодней елки.

«Я исполнил их желания, а также подарил им билеты на Театральный каток», — поделился Сергей Малиновский.

Напомним, что в рамках акции подарки получили дети из малоимущих, многодетных и неполных семей и родные бойцов специальной военной операции. Кроме того, мечты сбылись у маленьких жителей присоединенных регионов.

Благотворительная программа «Елка желаний» ежегодно проводится по всей стране. Проект действует уже шесть лет, за это время желания исполнились у сотни тысяч детей.