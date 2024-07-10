Правила законной перепланировки квартир напомнили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Перепланировка — это серьезное изменение конфигурации квартиры, которое может повлечь негативные последствия для соседей. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило о правилах, которых нужно придерживаться при планировании изменений.

В соответствии с Жилищным кодексом, любые изменения, которые могут нанести вред соседям или домовым коммуникациям, запрещены. Собственники квартир несут ответственность за свои решения по перепланировкам.

Перед началом таких работ нужно получить разрешение в администрации округа. В случае нарушений, придется вернуть все обратно.

Важно получить разрешение на перепланировку, если вы собираетесь устанавливать новое оборудование, менять системы отопления, водоснабжения и другие коммуникации, менять границы помещений, ломать стены, строить перегородки. Без разрешения также нельзя менять конструкцию полов, делать антресоль или добавлять окна.

Разрешение убережет от судебных разбирательств, сэкономит время и нервы.

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