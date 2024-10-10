Поликлинику на улице Циолковского в Королеве построят в 2027 году

В Королеве на улице Циолковского продолжается строительство поликлиники на тысячу мест. На данный момент обустраиваются стены подвала. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

Проект финансируется из бюджета в рамках госпрограммы. На объекте работают 20 специалистов и шесть единиц техники. Подрядчик уже завершил вынос инженерных сетей, разработал котлован и сейчас занимается стенами подвала, фундаментной плитой и гидроизоляцией.

Общая площадь поликлиники составит 4,6 тысячи квадратных метров. Она станет частью городской больницы № 1 и будет предоставлять профилактическую, диагностическую и лечебную помощь.

Поликлиника сможет обслуживать 600 пациентов в смену во взрослом отделении и 300 — в детском. Также запланирован травматологический пункт на 100 посещений. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

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