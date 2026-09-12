Фестиваль технологий пройдет в Серпухове 12 сентября

В Серпухове 12 сентября с 14:00 до 22:00 на площади Ленина и в ближайших скверах пройдет фестиваль «ИИ ВОЛНЫ». Гостей ждут площадки с робототехникой, нейроиграми, мастер-классами и выступлениями артистов.

В «Нейрогороде» находятся четыре сквера с робототехникой, квестами и нейроиграми. На образовательных площадках школы, колледжи и вузы проведут мастер-классы. Серпуховский историко-художественный музей покажет «Ожившие картины». Можно будет пройти интерактивный квест «Серпухов: Миссия ИИ» — регистрация не нужна. Для детей подготовлены аттракционы, для взрослых — фудкорт местных брендов.

На площади Ленина покажут лучшие работы конкурса «AI-Серпухов», в котором приняли участие 90 команд школьников и студентов.

Отдельная часть программы — выступления NANSI & SIDOROV, PALESTRINA и BY ИНДИЯ. Все площадки находятся в шаговой доступности, подготовлена карта фестиваля с главной сценой, «Нейрогородом», центром нейроигр и образовательными площадками.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.