Подмосковный центр крови провел почти 60 выездных донорских акций с января

Подмосковный центр крови провел 58 выездных акций с начала года. Стать донорами жители также могут в стационарных учреждениях.

На акциях в этом году уже собрали свыше 1,5 тонны донорской крови, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

«Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года — уже 58», — сказал он.

Кровь и ее компоненты необходимы для лечения пациентов с тяжелыми травмами, онкологическими заболеваниями, пострадавших в ДТП и новорожденных с патологиями.

Доноров принимают в Московском областном центре крови в Москве, а также в других учреждениях. Их адреса доступны по ссылке.