Подмосковный сноубордист выиграл две медали на Кубке России

Подмосковный спортсмен Арсений Томин выиграл две медали на четвертом этапе Кубка России по сноуборду. Он завоевал серебро.
Арсений Томин дважды стал серебряным призером в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Первое место в мужском старте занял его соперник из Красноярского края Александр Атылин, а на третьей ступени пьедестала расположился Даниил Дильман из Новосибирской области. С напарницей из Магаданской области Кристиной Паршиной Арсений Томин также занял второе место в смешанной дисциплине
Первые два этапа соревнований прошли в конце ноября в городе Лабытнанги. Третий состоялся в Красноярске, а последующие примут Куса и Магадан.
Турнир прошел в рамках госпрограммы«Развитие физической культуры и спорта».
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