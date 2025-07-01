Кремль рассказал о подготовке третьего раунда переговоров по Украине

Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине

Решение о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной сейчас находятся на стадии согласования, и ни о каком затягивании процесса речи не идет. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что российская сторона благодарна за усилия администрации США по организации диалога, направленного на украинское урегулирование.

«Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда. До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. А дальше надо просто собираться», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия надеется добиться поставленных перед началом спецоперации целей политико-дипломатическими средствами. Поэтому заинтересованности в затягивании диалога нет.

Песков отметил, что не может оценить скорость проведения переговоров, потому что выполнение достигнутых договоренностей по обмену пленными и телами тел погибших требует времени.

«Здесь трудно говорить о возможности какого-то сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит», — добавил он.

В минувший понедельник, 1 июля, специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия затянула процесс переговоров с Украиной для достижения мирных договоренностей. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп последователен в своих шагах для достижения прогресса в деле прекращения конфликта.