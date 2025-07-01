Прием заявок на премию для фельдшеров и медсестер начался в Подмосковье

Прием заявок на профессиональную премию для среднего медперсонала начался в Подмосковье. В нем могут принять участие фельдшеры и медсестры.

Премию проводят в Подмосковье четвертый год подряд. Она направлена на поддержку медиков, которые трудятся на благо жителей на протяжении длительного времени.

«С 1 июля начали прием документов от среднего медперсонала. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Заявки будут принимать до 15 августа. Полный перечень специальностей, которые могут поучаствовать, доступен по ссылке.

Конкурсный отбор продлится с 1 сентября по 10 декабря. Участники продемонстрируют свои знания в теории и на практике, а также при решении ситуационных задач.

Для участия необходимо иметь стаж в медорганизациях региона не менее пяти лет, из которых три — в занимаемой должности. Заявки нужно отправлять по адресу mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в Московский областной медколледж.