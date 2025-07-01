Участники Дня донора в Солнечногорске сдали свыше 9 литров крови

В доме культуры «Лепсе» прошел Единый день донора, организованный в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». В мероприятии участвовали представители солнечногорского благочиния, общественных организаций, волонтеры и неравнодушные жители округа.

Для удобства доноров были созданы все необходимые условия, а также предоставлена подробная информация о процессе. Всего удалось собрать более девяти литров крови. Донация прошла при поддержке главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата окружного совета Ларисы Борисовой.

«Я выражаю огромную благодарность всем участникам Единого дня донора. Ваша инициатива и готовность помочь спасти жизни — это пример настоящего человеческого сострадания и ответственности перед обществом», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

В Солнечногорске такие мероприятия проходят регулярно. Участвовать может любой житель с регистрацией в Москве или Московской области в возрасте от 18 до 60 лет. Каждый донор получает справку для оформления одного оплачиваемого выходного дня и денежное вознаграждение.