Подмосковный производитель ягод представил продукцию на выставке «Золотая осень»

Посетители стенда Московской области могут ознакомиться с достижениями региона в развитии сельского хозяйства и агросектора, а также попробовать продукцию местных производителей, включая колбасные изделия, твердые сыры, творожные сырки, томаты, мороженое, ароматный кофе и спелые ягоды.

Одним из со-экспонентов выставки стала компания «Артфрут», которая специализируется на натуральном выращивании ягод в Наро-Фоминске. По информации представителей компании, на стенде Подмосковья уже продегустировали более 200 килограммов ягод, таких как ароматная клубника, малина, сладкая голубика и ежевика. В год «Артфрут» производит около 400 тонн ягод при численности сотрудников в 250 человек.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что предприятие реализует проект по строительству селекционно-семеноводческого центра для выведения ягодных культур. Это позволит обеспечить рынок посадочным материалом и новыми коммерческими сортами ягод, произведенными в России, а также создать 50 новых рабочих мест.

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