Подмосковный Минтранс проведет серию вебинаров 15 мая | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:30 Подмосковный Минтранс проведет серию вебинаров 15 мая Минтранс Подмосковья

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Специалисты подмосковного Минтранса проведут вебинары в сфере дорог и транспорта 15 мая. Цель онлайн-занятий — научить заявителей подавать документы на региональном сайте госуслуг правильно.

Участники вебинаров узнают, как получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, как подать заявление на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области, как получить разрешение на выполнение авиационных работ и многое другое.

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Серия вебинаров пройдет с 9:00 до 18:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».