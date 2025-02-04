Подмосковных школьников пригласили на математический праздник в МГУ

Подмосковные школьники примут участие в математическом празднике. Он пройдет 16 февраля на базе МГУ имени Ломоносова.

Математический праздник проведут для учащихся шестых и седьмых классов. Они смогут проверить свои знания, решить олимпиадные задачи и послушать разборы заданий и лекции ведущих преподавателей, рассказали в Минобразования Подмосковья.

Школьники смогут выбрать уровень сложности, а определиться с выбором им поможет онлайн-олимпиада «Приглашение на Математический праздник».

Зарегистрироваться на мероприятие можно с 6 февраля. Олимпиада начнется в 10:00 и продлится два часа. Для участников проведут лекции, математические игры и многое другое.

В прошлом году в празднике приняли участие более 20 тысяч человек.