Подмосковных педагогов пригласили на всероссийский конкурс профмастерства

Подмосковных педагогов пригласили на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Финансовая перемена». Конкурс поможет выявить профессиональные возможности учителей, а также поддержать их инициативы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, организаторами конкурса стали федеральный методический центр по финансовой грамотности ВШЭ, Минфин России и Центральный банк. Он направлен на улучшение финансовой грамотности в образовательных учреждениях. Принять участие могут педагоги школ, детских садов, колледжей и кружков.

Региональный этап начнется 9 сентября, а федеральный состоится в 2025 году.

«Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками, станут участниками федеральных научно-методических мероприятий по финансовой грамотности», — добавили в министерстве.

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