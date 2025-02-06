Подмосковных ДТП с пострадавшими стало на 13% меньше за год

В январе в Подмосковье произошло 206 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 13% ниже, чем в этом же месяце в прошлом году.

В январе в Подмосковье также на 20% снизилось число раненых в автомобильных авариях, но при этом выросла тяжесть последствий — погибших стало на 43% больше, рассказали в региональном Минтрансе.

«Такие показатели более характерны для весеннего периода — январь был довольно теплым, и поведенческая модель участников дорожного движения была соответствующей — увеличенный скоростной режим, более расслабленное вождение», — сказали в ведомстве.

Самым частом видом аварий стали наезды машин и столкновения. ДТП с пешеходами составили половину от их общего числа. Чаще всего это случалось из-за невнимательности.

В министерстве добавили, что для повышения безопасности на дорогах в регионе проводят большую работу. Так, в Подмосковье проводят рейды и другие мероприятия.