Подмосковные ветеринары напомнили о важности регулярной чистки зубов питомцам

Представители Госветслужбы Подмосковья напоминают о необходимости регулярно чистить зубы домашним животным. Это позволит предотвратить появление зубного налета и камня, а также воспаление десен.
Чистить зубы животным следует два-три раза в неделю. Для этого необходимо использовать специальные пасты и зубные щетки, которые не травмируют десны. В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства, с помощью которых налет удаляется механически.
Специалисты напоминают, что чрезмерное слюноотделение, запах из пасти, а также наличие темного налета и покраснений свидетельствуют о необходимости обратиться к ветеринару.
Найти ближайшую клинику и уточнить часы приема можно по единому номеру: 8 (495) 668-01-25. Записаться на консультацию также можно на портале госуслуг.
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