Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий — в нем восстановили несущие конструкции, кровлю, фасад и другие элементы.
Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, дом пострадал из-за прямых попаданий снарядов. Там восстановили и крепили конструктив, привели в порядок кровлю, фасад, коммуникации, установили новые окна и двери и провели отделку помещений.
«После завершения работ дом станет не только безопасным, но и комфортным для проживания. Восстановление поврежденных жилых объектов — это социально значимый процесс для всего региона», — сказал глава министерства Антон Велиховский.
Работы проводят под контролем специалистов технадзора.
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