Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на первенстве России по самбо

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет. Они получили два золота и одну бронзу.

Золотую медаль получил Амин Ермолаев из Королева. Спортсмен одолел соперника из Новосибирска, показав лучший результат в своей весовой категории.

Еще одна награда высшей пробы досталась Дарье Еременко из Королева, одержавшая верх над представительницей Краснодарского края.

Бронзу завоевала Юлия Привалова из Сергиева Посада.

Соревнования проходили с 31 января по 4 февраля в Новосибирске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали более 650 человек.