Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на первенстве России по самбо
Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет. Они получили два золота и одну бронзу.
Золотую медаль получил Амин Ермолаев из Королева. Спортсмен одолел соперника из Новосибирска, показав лучший результат в своей весовой категории.
Еще одна награда высшей пробы досталась Дарье Еременко из Королева, одержавшая верх над представительницей Краснодарского края.
Бронзу завоевала Юлия Привалова из Сергиева Посада.
Соревнования проходили с 31 января по 4 февраля в Новосибирске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали более 650 человек.
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