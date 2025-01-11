Подмосковные спортсмены получили еще две медали на Российско-китайских играх

Представители Московской области выиграли еще две медали в третий день Российско-китайских молодежных игр. Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин взяли золото, а лыжник Арсений Поздеев занял третье место. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Елизавета Малеина и Матвей Самохин стали лучшими в дисциплине «танцы на льду». На вторую ступень пьедестала взошел тандем из России, на третью — из Китая.

В состязаниях лыжников Арсений Поздеев финишировал третьим в смешанной эстафете среди юниоров. В ведомстве напомнили, что днем ранее представитель Подмосковья также взял бронзу в классической гонке на 15 километров.

Российско-rитайские игры проходят с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований стали более 220 спортсменов, которые выступают в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде и других направлениях.