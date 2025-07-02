Танцоры из Химок получили Гран-при международного фестиваля

Руководит коллективом заслуженный работник культуры Лилия Егжова. Гран-при фестиваля завоевала Татьяна Капитанова, а I место занял дуэт Алисии Абдразаковой и Татьяны Капитановой, Дарья Шмакова и Татьяна Капитанова с номерами «Через речку» и «Кукушка», а также Дарья Шмакова, исполнившая аварский танец «Гоор».

«Такие фестивали дают детям уникальную возможность заявить о себе, выложиться и почувствовать поддержку зрителей. За каждым танцем — часы упорной работы и невероятная любовь к искусству. Горжусь нашими учащимися, а также их педагогами и родителями, которые всегда рядом — верят, поддерживают и вдохновляют молодые таланты», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Помимо этого, Дарья Шмакова получила почетную награду «За высокий уровень исполнительского мастерства», дуэту Алисии Абдразаковой и Татьяны Капитановой вручили диплом «За высокую постановочную и исполнительскую культуру», а Татьяну Капитанову удостоили сертификата на включение в книгу почета «Одаренные дети России».

«Полученные награды — это признание кропотливого труда ребят и их наставников, а также их вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Химок, Московской области и всей страны. От души поздравляю солисток ансамбля „Юность“ с заслуженными наградами и желаю всем участникам вдохновения и новых творческих побед», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.