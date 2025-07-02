Администрация округа проведет встречу с жителями в Новых Химках 9 июля

Встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет в школе № 1 на Молодежной улице в Новых Химках 9 июля. Участники смогут задать интересующие вопросы представителям профильных ведомств.

Формат выездной администрации позволяет присутствующим прямо на месте решить большинство вопросов, касающихся социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и других сфер.

Отметим, что каждый желающий на встрече сможет предложить свои идеи по улучшению инфраструктуры Химок и развития округа, а также подать заявки на проведение ремонтных работ.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 на базе школы № 1 по адресу: улица Молодежная, дом № 44.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.