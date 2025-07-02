В России собрались поднять утильсбор. Какие иномарки станут дороже?

Минпромторг планирует увеличить утильсбор на автомобили с мощностью мотора от 160 лошадиных сил, завозимых в Россию из-за границы. Ставка вводится для того, чтобы получить больше средств на поддержку продаж отечественных машин, объяснил в беседе с 360.ru руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.

По словам эксперта, новое правило скажется на покупателях таких иномарок, как Geely Monjaro, Geely Tugella, Knewstar 001, Chery Tiggo 7, TANK 300, 500 и 700.

«Это такое пограничное значение между экономвариантом и более премиальными моделями — 160 лошадиных сил. Поэтому под этот критерий подпадают зарубежные авто и низшего класса, и те, которые подороже. В любом случае количество машин, которых коснется увеличение утильсбора, будет немаленькое», — сказал Ладушкин.

Он подчеркнул, что ставка вводится для того, чтобы поддержать отечественных производителей. Таким образом в России немного перекроют так называемый кран параллельного импорта.

Резкого скачка цен не будет

Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с 360.ru отметил, что резкого роста цен после повышения утильсбора не произойдет, так как это прежде всего коснется тех россиян, которые пригоняют автомобили из-за рубежа.

«Процедура занимает в среднем 45-60 дней. Поэтому резкого скачка цен после принятия закона не произойдет, это будет происходить постепенно», — пояснил он.

Кисенков также подчеркнул, что утильсбор планируется ввести в рамках госпрограмм поддержки спроса на автомобили. Поэтому будет идти упор на российского производителя.