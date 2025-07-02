Сергиево-Посадский регоператор вывез свыше 200 тысяч кубометров мусора за неделю

За прошлую неделю сотрудники Сергиево-Посадского регоператора вывезли около 227 тысячи кубометров мусора. Также специалисты устранили около 50 тысяч несанкционированных свалок на территориях обслуживания.

Больше всего отходов вывезли в Мытищах — свыше 41 тысячи кубометров. На втором месте расположились Химки, а на третьем Дмитровский. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

За прошедший период регоператор успел ликвидировал навалы объемом более восьми тысяч кубометров, а также 40 тысяч кубометров крупногабаритных свалок.

В ведомстве обратили внимание, что подобные действия вредят окружающей среде, за них грозит административная ответственность. Например, штраф за сброс отходов из автомобилей для физлиц может достигать 70 тысяч рублей, для должностных — 100 тысяч, а для юридических 200 тысяч рублей.

Напомним, что Сергиево-Посадский регоператор обслуживает Мытищи, Сергиев Посад, Пушкино, Талдом, Химки, Долгопрудный, Дмитров, Дубну, Ивантеевку, Королев и Лобню.

Вопросы по утилизации отходов и состоянию контейнерных площадок жители этих округов- могут задать, позвонив по номеру +7(495)568-06-22.