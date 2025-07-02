День открытых дверей для будущих врачей прошел в МОНИКИ

День открытых дверей прошел в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского. Его посетили более 50 старшекурсников медицинских вузов. Об этом сообщили в Минздраве МО.

На мероприятие приехали министр здравоохранения Московской области Максим Забелин и его заместитель Ирина Кононова, а также главврачи городских больниц региона.

«Нам есть чем гордиться — за нашими плечами два столетия научных открытий, спасенные жизни и бесценный опыт. Но мы не останавливаемся на достигнутом — сегодня мы активно развиваемся, внедряем передовые технологии и готовим новое поколение медицинских специалистов», — подчеркнул директор МОНИКИ Константин Соболев.

Также Соболев отметил, что институт открывает двери всем, кто хочет учиться и улучшать систему здравоохранения.

Как передали в Минздраве региона, день открытых дверей дал возможность будущим врачам пообщаться с профессионалами. Гостям показали, как применяются новые медицинские технологии, провели экскурсии в приемном отделении и современных операционных. Помимо этого, присутствующие посетили научный блок и центр, где врачи отрабатывают свои профессиональные навыки.

Подробности об обучении в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского доступны на официальном сайте организации.