Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на международном турнире по вольной борьбе

Подмосковные спортсменки выиграли две медали на международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Они получили золото и серебро.
Как рассказали в региональном Минспорте, первое место в весовой категории до 65 килограммов заняла Маргарита Салназарян. В финале она успешно одолела соперницу из Монголии.
В весовой категории до 68 килограммов серебро завоевала Лилиана Казьмина. Она уступила спортсменке из сборной Индии Сришти Сришти.
Соревнования проходили с 7 по 10 марта в Якутске. В них участвовали свыше 200 борцов из 15 регионов России и восьми стран мира. Турнир прошел в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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