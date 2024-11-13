Подмосковные спасатели поделились опытом с иностранными коллегами

На базе тренировочного комплекса Академии МЧС подмосковные специалисты отработали навыки тушения пожара и эвакуации жителей, а также методы спасения звена газодымозащитной службы в условиях особой опасности. За ними наблюдали коллеги из Азербайджана, Камеруна, Ганны, Малайзии Кыргызстана, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса. Они отметили высокий уровень подготовки спасателей региона.

Как отметил руководитель учений, заместитель начальника 37 ПСО Константин Юрин, специалисты показали алгоритм спасения газодымозащитников, при котором важно провести разведку и расставить приоритеты работы.

«Проведя разведку и руководствуясь алгоритмом поиска и спасения личного состава ГДЗС, определяются наиболее перспективные направление поиска. В данной ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена подавшего сигнал бедствия и связь с которым отсутствует», — пояснил он.