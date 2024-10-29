Подмосковные спасатели напомнили об угрозе электротока для детей

Сотрудники противопожарно-спасательной службы Московской области напомнили, что розетки, провода и другие электрические устройства часто привлекают внимание детей, которые еще не осознают всех рисков. Спасатели рекомендуют взрослым регулярно напоминать детям об опасностях, связанных с электричеством.

«Специалисты объяснили, что домовладельцам стоит убрать подальше от маленьких ручек утюги, фены, миксеры и другую электротехнику, так как дети любят повторять за взрослыми и могут попытаться воткнуть вилку в розетку или использовать для своих игр провода, — отметил заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.

Он также уточнил, что, поскольку электричество находится практически повсюду, родителям следует быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра возле работающих электроприборов.

Специалисты подчеркивают, что игры с электричеством могут привести к серьезным травмам, поэтому важно объяснять детям, как безопасно обращаться с электрическими устройствами. Особое внимание стоит уделить розеткам: если они находятся в зоне досягаемости ребенка, рекомендуется использовать заглушки или установить модели со шторками.