Главные врачи из двух областей изучили опыт коллег в Домодедове

Домодедовская больница провела очередной этап школы главных врачей. В учреждение приехали представители медицинских организаций Ленинградской и Тверской областей, чтобы изучить опыт коллег и познакомиться с организацией работы различных подразделений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Гости посетили приемное отделение, отделения кардиологии и неврологии, а также Центр медицины здорового долголетия и профилактики.

Домодедовскую больницу выбрали для проведения встречи благодаря системе менеджмента качества и сертификату Национального института качества Росздравнадзора. Это позволяет учреждению делиться с коллегами эффективными подходами к управлению и обеспечению безопасности медицинской помощи.

Главврач Андрей Осипов подчеркнул, что обмен опытом с представителями других регионов подтверждает высокий уровень работы учреждения. По его словам, подобные встречи помогают медицинским организациям совместно искать решения для повышения доступности и эффективности помощи жителям Подмосковья.

Школа главных врачей направлена на развитие управленческих навыков руководителей медицинских учреждений. Участие в ней помогает осваивать новые подходы к организации работы, внедрять современные решения и улучшать качество обслуживания пациентов.