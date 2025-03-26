Подмосковные предприятия отчитались о ведении экологического контроля в 2024 году

Фото: Минэкологии МО

Свыше 4,3 тысячи подмосковных предприятий подали отчеты о результатах производственного экологического контроля за 2024 год. Теперь их проанализируют специалисты.

По словам главы регионального Минэкологии Виталия Мосина, прирост количества отчитывающихся предприятий позволяет более точно анализировать экологическую ситуацию в регионе. Он отметил, что контроль обязаны вести все, кто использует хотя бы один источник выбросов в атмосферу или сброса сточных вод.

«Это один из инструментов мониторинга и глобального контроля негативного воздействия на окружающую среду. За 2024 год министерством принято больше отчетов, чем годом ранее. Большой вклад в эту динамику вносят наши специалисты, которые постоянно выявляют источники воздействия, пока не поставленные на учет в государственном реестре», — сказал Мосин.

Министр добавил, что все предприятия, которые ведут экологический контроль, вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду. Все собранные средства направляют на ликвидацию накопленного вреда.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте