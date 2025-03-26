Подмосковные предприятия отчитались о ведении экологического контроля в 2024 году

Свыше 4,3 тысячи подмосковных предприятий подали отчеты о результатах производственного экологического контроля за 2024 год. Теперь их проанализируют специалисты.

По словам главы регионального Минэкологии Виталия Мосина, прирост количества отчитывающихся предприятий позволяет более точно анализировать экологическую ситуацию в регионе. Он отметил, что контроль обязаны вести все, кто использует хотя бы один источник выбросов в атмосферу или сброса сточных вод.

«Это один из инструментов мониторинга и глобального контроля негативного воздействия на окружающую среду. За 2024 год министерством принято больше отчетов, чем годом ранее. Большой вклад в эту динамику вносят наши специалисты, которые постоянно выявляют источники воздействия, пока не поставленные на учет в государственном реестре», — сказал Мосин.

Министр добавил, что все предприятия, которые ведут экологический контроль, вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду. Все собранные средства направляют на ликвидацию накопленного вреда.