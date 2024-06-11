Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке в Иране

Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке Iran Agrofood 2024 в Тегеране. Отраслевое мероприятие, которое проходит с 8 по 11 июня, объединило производителей продуктов питание со всего мира.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, всего на выставку приехали представители восьми подмосковных крупнейших предприятий. Это компания ООО «АКА» из Люберец, которая выпускает ветеринарные препараты, ООО «Пироспецэффект» из Наро-Фоминска, выпускающая средства против насекомых, АО «Русинхим» из Подольска, производящее удобрения и средства для садоводства и другие.

Помощь в организации коллективного стенда компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Фонд предоставляет экспортерам услуги от консультаций и обучения до компенсации отдельных статей расходов в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».