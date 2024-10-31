Подмосковные и китайские студенты обменяются опытом в создании фарфора

Гжельский государственный университет и благотворительный фонд «Система» подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель — поддержка талантливых студентов Подмосковья и повышение уровня профессионализма выпускников в отрасли народных художественных промыслов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, одним из важных шагов в рамках подписанного соглашения стал визит представителей Подмосковья в Цзиндэчжэньский университет керамики в Китае.

Подмосковная делегация и президент Цзиндэчжэньского университета подписали соглашение о сотрудничестве, главная цель которого — обмен опытом.

По словам ректора Гжельского государственного университета Денис Сомова, государство уделяет особое внимание вопросам сохранения культурного наследия, а в этом могут помочь талантливые выпускники.

«Мы, безусловно, рады, что давнее сотрудничество Университета, Объединения „Гжель“ и благотворительного фонда „Система“ в части поддержки молодых талантов сегодня берет новый виток развития», — отметил Сомов.

В следующем году в рамках соглашения благотворительный фонд и университет проведут несколько образовательных и профориентационных мероприятий для школьников, студентов и педагогов.

Участники смогут встретиться с профильными экспертами и работодателями, а также посетить тематические ознакомительные стажировки, производственную практику в объединении «Гжель».