Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков за неделю

Более 2,6 тысяч участников аварий обратились в подмосковную службу помощи при ДТП за неделю. Почти тысяча заявителей оформились в центрах службы, а 249 человек оформили европротоколы с помощью операторов.

Всего в Подмосковье находится 15 Центров помощи при авариях — в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Если в ДТП нет пострадавших, водителям следует обратиться по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы горячей линии скоординируют дальнейшие действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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