Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи заявок за неделю
Подмосковная служба помощи при ДТП приняли свыше 2,5 тысячи обращений за неделю. Это на 124 меньше, чем неделей ранее. Всего помощь получили пять тысяч водителей.
Как рассказали в региональном Минтрансе, участники 971 ДТП получили помощь в центрах, еще 405 оформили европротоколы благодаря консультации на горячей линии.
Попавшим в автомобильную аварию без пострадавших водителей призывают обращаться по телефону 112 и действовать по инструкции оператора.
В ведомстве добавили, что помощь также можно получить лично в стационарных центрах с 08:00 до 20:00.
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