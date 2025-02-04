Подмосковная Система-112 приняла более миллиона обращений с января

Операторы Системы-112 Московской области приняли свыше миллиона обращений с начала года. В большинстве случаев заявители обращались за помощью скорой, полиции и газовой службы.
Более 100 тысяч вызовов касались справочной информации: работы скорой, ГИБДД, ЖКУ и других вопросов. Обратиться в службу спасения можно несколькими способами: по телефону, через мобильное приложение «Система-112 МО» или по СМС.
Напомним, Система-112 Подмосковья стала первой в России, внедрившей мобильное приложение, позволяющее пользователям быстро вызывать экстренные службы одним нажатием кнопки.
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