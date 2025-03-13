Подмосковная Система-112 приняла 1,6 тысячи вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» с января

Подмосковная Система-112 с начала 2025 года приняла более 1,6 тысячи аварийных вызовов от автомобилистов через «ЭРА-ГЛОНАСС». Среднее время передачи данных этим методом составляет примерно 19 секунд.

С 2017 года через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» диспетчеры получили более 49 тысяч сообщений. Этот способ позволил существенно ускорить процесс реагирования сотрудников экстренных служб на ДТП.

Система позволяет вручную или автоматически передать данные о месте аварии. Она уникальна тем, что около 90% вызовов не дублируются из других источников.

Отметим, что более половины сообщений поступают с территорий, расположенных по меньшей мере в 30-ти километрах от крупных населенных пунктов.

К «ЭРА-ГЛОНАСС» сейчас подключены более 12 миллионов транспортных средств в России.