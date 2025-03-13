Подмосковная Система-112 приняла 1,6 тысячи вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» с января
Подмосковная Система-112 с начала 2025 года приняла более 1,6 тысячи аварийных вызовов от автомобилистов через «ЭРА-ГЛОНАСС». Среднее время передачи данных этим методом составляет примерно 19 секунд.
С 2017 года через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» диспетчеры получили более 49 тысяч сообщений. Этот способ позволил существенно ускорить процесс реагирования сотрудников экстренных служб на ДТП.
Система позволяет вручную или автоматически передать данные о месте аварии. Она уникальна тем, что около 90% вызовов не дублируются из других источников.
Отметим, что более половины сообщений поступают с территорий, расположенных по меньшей мере в 30-ти километрах от крупных населенных пунктов.
К «ЭРА-ГЛОНАСС» сейчас подключены более 12 миллионов транспортных средств в России.
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