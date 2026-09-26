Глава Серпухова провел встречу с жителями деревни Дашковка

Сейчас на площадке особой экономической зоны строится центр обработки данных, остальная застройка пока находится на стадии планирования. Жителям рассказали, какие объекты предполагается разместить здесь в дальнейшем и какие требования предъявляются к современным производствам, в том числе в части экологической безопасности.

Отдельно обсудили дороги. В следующем году планируется строительство подъезда к зоне со стороны полигона твердых бытовых отходов «Лесная» — это позволит вывести основной поток транспорта с улиц населенных пунктов. Также запланирован ремонт дорог в Дашковке, а улица Карпова включена в планы ремонта на следующий год.

После осмотра территории Алексей Шимко приехал в саму Дашковку и встретился с жителями, которые не смогли присутствовать на площадке особой экономической зоны. Обсудили их обращения, в том числе вопросы, связанные с земельными участками и сохранением зеленой зоны.

«Все обращения зафиксировали. По конкретным решениям будем возвращаться к жителям после проработки вопросов», — отметил Алексей Шимко.