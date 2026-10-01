День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Волоколамске

Праздничное мероприятие в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией прошло 30 сентября на центральной площади города. Событие объединило жителей разных поколений.

В мероприятии приняли участие воспитанники патриотических клубов, представители общественных организаций и духовенства.

С приветственными словами обратились глава округа Наталья Козлова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, председатель Совета ветеранов Виктор Бахирев, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Вирясов и священник Никита Митякин.

Местные артисты исполнили патриотические вокальные номера и прочитали стихи о Родине, богатой истории страны и неразрывной связи поколений.

Наталья Козлова напомнила, что памятная дата отмечается 30 сентября, а закон об ее установлении в 2023 году подписал президент России Владимир Путин.

«Волоколамцы, как и вся страна, приняли новых земляков как своих близких. Наша сила — в единстве. В том самом единстве, которое на протяжении веков делало Россию несокрушимой», — подчеркнула глава муниципалитета.