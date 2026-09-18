Участок улицы Народного Ополчения в Красногорске реконструируют в 2027 году

В Красногорске проходит третий этап реконструкции дорожной сети на улице Народного Ополчения. О работах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект предусматривает возведение новой двухполосной дороги длиной около 236 метров. Она создаст дополнительный въезд к Детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля со стороны Дубравной улицы, что позволит сократить время в пути для пациентов, персонала и экстренных служб, а также разгрузить улицу Зенитчиков.

«Строители приступили к переустройству инженерных коммуникаций — сейчас идет устройство дождевой канализации, готовность которой составляет 42%. Также выполняется устройство приемного котлована для прокладки коммуникаций методом горизонтально направленного бурения и укрепление грунта. Общая строительная готовность объекта составляет 15%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После завершения подземных работ начнется укладка дорожного полотна. Проект включает монтаж наружного освещения, установку светофора и благоустройство прилегающей территории с устройством тротуара.

Завершить реконструкцию участка планируют в первом квартале 2027 года.