Подмосковье заняло 2-е место в зачете первенства России по самбо

Шесть медалей выиграли подмосковные спортсмены на первенстве России по боевому самбо. Это позволило сборной региона занять второе место в общем рейтинге.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в весовой категории до 71 килограмма лучшим стал самбист из Королева Отарий Гиоргадзе. В этом же весе замкнул тройку призеров еще один представитель Королева Никита Харыбин.

​В категории до 64 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Амин Ермолаев из Королева. Также второе место в весе свыше 98 килограммов занял Матвей Смирнов из Воскресенска.