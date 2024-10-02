Подмосковье заняло 2-е место в зачете первенства России по самбо

Фото: Всероссийская федерация самбо

Шесть медалей выиграли подмосковные спортсмены на первенстве России по боевому самбо. Это позволило сборной региона занять второе место в общем рейтинге.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в весовой категории до 71 килограмма лучшим стал самбист из Королева Отарий Гиоргадзе. В этом же весе замкнул тройку призеров еще один представитель Королева Никита Харыбин.

​В категории до 64 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Амин Ермолаев из Королева. Также второе место в весе свыше 98 килограммов занял Матвей Смирнов из Воскресенска.

Фото: СШОР по единоборствам
1/3
Фото: СШОР по единоборствам
2/3
Фото: СШОР по единоборствам
3/3

Бронзу выиграл Владислав Лисаев из Королева, выступавший в весовой категории до 98 килограммов. Еще одно третье место на счету Александра Генералова из Мытищ.

​Первенство России по боевому самбо прошло в городе Кстово. В турнире принимали участие свыше 300 спортсменов более чем из 50 регионов России. В общем зачете первое место заняла сборная Нижегородской области, второе — Подмосковья, третье — Москвы.

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте