Подмосковье заняло 2-е место в зачете первенства России по самбо
Шесть медалей выиграли подмосковные спортсмены на первенстве России по боевому самбо. Это позволило сборной региона занять второе место в общем рейтинге.
В Минспорте Подмосковья рассказали, что в весовой категории до 71 килограмма лучшим стал самбист из Королева Отарий Гиоргадзе. В этом же весе замкнул тройку призеров еще один представитель Королева Никита Харыбин.
В категории до 64 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Амин Ермолаев из Королева. Также второе место в весе свыше 98 килограммов занял Матвей Смирнов из Воскресенска.
Бронзу выиграл Владислав Лисаев из Королева, выступавший в весовой категории до 98 килограммов. Еще одно третье место на счету Александра Генералова из Мытищ.
Первенство России по боевому самбо прошло в городе Кстово. В турнире принимали участие свыше 300 спортсменов более чем из 50 регионов России. В общем зачете первое место заняла сборная Нижегородской области, второе — Подмосковья, третье — Москвы.
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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