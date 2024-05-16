Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве по велоспорту | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 15:34 Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве по велоспорту ГБУ ДО МО "СШОР по велоспорту"

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Подмосковные спортсмены выиграли семь наград на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе. Сборная региона завоевала три золота, одно серебно и три бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорта, в турнире участвовали девушки и юноши 13-14 лет и 15-16 лет, а также юниоры и юниорки 17-18 лет. На протяжении трех дней они состязались в дисциплинах «индивидуальная гонка на время», «критериум» и «групповая гонка».

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Золотые медали получилиДмитрий Жилин и Владимир Михайловский, серебро — Владимир Михайловский, а бронзу — Анастасия Дьячкова и Марина Красулина.

Соревнования прошли в Воронеже с 12 по 15 мая.

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