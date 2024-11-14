Подмосковье выиграло 5 наград на чемпионате России по тхэквондо
Подмосковные спортсмены выиграли пять наград на чемпионате России по тхэквондо. Они получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую награду выиграла Милана Бекулова. Серебро получил Карим Рамазанов, а бронзу — Полина Хан, Павел Койко и Идар Багов.
Соревнования прошли в Нальчике с 5 по 11 ноября.
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