Подмосковье выиграло 5 наград на чемпионате России по тхэквондо

Подмосковные спортсмены выиграли пять наград на чемпионате России по тхэквондо. Они получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую награду выиграла Милана Бекулова. Серебро получил Карим Рамазанов, а бронзу — Полина Хан, Павел Койко и Идар Багов.

Соревнования прошли в Нальчике с 5 по 11 ноября.