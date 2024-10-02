Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийских соревнованиях по метанию ножа

Подмосковные спортсмены выиграли три золота и одно серебро на чемпионате и первенстве России по метанию ножа. Сборная региона заняла третье общекомандное место.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, победителями турнира стали Александра Колесникова и Варвара Солдаткина, а Матвей Евланов стал серебряным призером.

Кроме того, спортсмены Егор Васильев и Матвей Евланов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а Александра Колесникова и Варвара Солдаткина — мастера спорта.

Соревнования прошли с 25 по 30 сентября в Санкт-Петербурге. В них участвовали свыше 400 человек из 60 регионов страны.

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