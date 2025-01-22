Подмосковье станет участником международных соревнований по карате

Международные соревнования по кекусинкай «Кубок наций» пройдут во дворце Ирины Винер в Лужниках 9 марта. В них примут участие представители 22 стран и более 60 регионов России.

Участниками соревнований станут более двух тысяч спортсменов из 60 регионов России, а также из Турции, Марокко, Аргентины, ОАЭ, Саудовской Аравии, Армении, Нигерии и других стран.

Организаторами турнира стали Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб «Подольск-Додзе».

«Кубок наций — это соревнования, которые ждут и к которым готовятся самые сильные спортсмены из разных стран и, конечно, Россия. Количество участников растет. Состязания обещают быть зрелищными», — отметил руководитель и главный тренер клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин.

Впервые соревнования прошли в феврале 2024 года, тогда в них участвовали около 700 спортсменов из 12 стран.