Подмосковье приняло участие во всероссийском форуме городов трудовой доблести «Одна страна — одна Победа». Он направлен на сохранение памяти о трудовом подвиге городов и жителей СССР в годы Великой Отечественной войны
Форум проходит при организации Национального центра исторической памяти, рассказали в областном министерстве территориальной политики.
В течение трех дней для участников проведут тематические мероприятия о мобилизации промышленности и восстановлении инфраструктуры, презентацию проектов, а также интерактивную выставку о вкладе тыловых регионов в Победу.
В состав подмосковной делегации вошли замглавы Подольска Ольга Шашкова, председатель комитета по культуре и туризму Подольска Августа Евстигнеева, а также замглавы Ступина Сергей Протопопов.
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