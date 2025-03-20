Региональный этап всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна» завершился, и 23 проекта из Подмосковья прошли дальше. Всего в отборе участвовали 572 инициативы из разных регионов, которые оценивали 79 комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Теперь 366 проектов отпрвятся на следующий этап, где будут бороться за выход в национальный финал. Итоги станут известны 4 апреля 2025 года.

Конкурс «Россия — футбольная страна» проводит Российский футбольный союз, чтобы поддержать инициативы, развивающие спорт в регионах. В нем могут участвовать любые действующие проекты, которые соревнуются в одной из десяти номинаций: лучший массовый проект, инициативы для детей, женщин, людей с ОВЗ, студентов, военнослужащих, а также любительские клубы и лиги.

Победители получат денежные призы: за первое место — 350 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 250 тысяч. Исключение — корпоративные проекты, для которых предусмотрено специальное мероприятие РФС.

Более подробная информация о самых ярких проектах-участниках доступна на сайте и в сообществе «ВКонтакте». Напомним, конкурс проводят по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».