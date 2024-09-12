Подмосковье направило свыше миллиарда рублей на ремонт соццентров в 2024 году

Еще 34 социальных объекта отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. Это семейные, социальные центры, а также учреждения для реабилитации, пансионаты и другие. На эти цели направили более одного миллиарда рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, работы уже завершили на семи объектах. Еще 27 преобразят до конца года.

«Помимо ремонта мы закупаем новое, современное оборудование. Уже в октябре мы откроем крупнейший в стране центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения, где бесплатную реабилитацию смогут пройти люди со всей России», — сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Проект ремонта подготовят под каждое учреждение. В зданиях обновят коммуникации, кровли, установят системы безопасности и создадут комфортные условия для сотрудников и подопечных.

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