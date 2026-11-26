Профильные организации обеспечили пять территорий парков необходимыми кадрами, техникой и ресурсами. Уборка снега, очистка дорожек и обработка покрытий проводятся в штатном режиме.

Для эффективной работы распределили зоны ответственности. За «Губернский лес» отвечает организация «Чеховское благоустройство». Для поддержания порядка задействуют 17 дворников и полный комплект спецтехники, включая тракторы и снегоотбрасыватели. Для обслуживания парков «Дубки», «Манушкино», «Венюково» и городского парка культуры и отдыха привлекли подрядную организацию, которая полностью укомплектована всем необходимым. Кроме того, для борьбы с гололедом заготовили 150 тонн гранитной крошки.

«Наши парки встретят зиму в полной готовности. Уборка снега, обработка дорожек противогололедными материалами и оперативное устранение последствий снегопадов — приоритетные задачи на весь зимний период», — подчеркнул глава Чехова Михаил Собакин.

С 1 декабря парки округа присоединятся к региональному проекту «Зима в Подмосковье». Для жителей подготовили насыщенную культурную и спортивную программу. В городском парке также создадут все условия для активного отдыха: прокат лыж и тюбингов, площадка для игры «Зимний петанк». Для создания праздничной атмосферы центральную площадь украсят ель и светодиодная иллюминация. Будет работать «Дом Деда Мороза», фудкорт и теплая зона отдыха. В парке «Дубки» также оборудовали тюбинговую горку.